Англія

Початок виступів за "містян" видається не надто вдалим.

Алжирський фланговий захисник Раян Аїт-Нурі поповнив склад англійського Манчестер Сіті влітку цього року, перейшовши з Вулвергемптона за 36,8 млн євро.

24-річний виконавець провів цілком непоганий для себе Клубний чемпіонат світу-2025, однак його виступи на старті АПЛ, як і клубу загалом, не були настільки вражаючими.

А вже після завершення вересневої міжнародної перерви медичний штаб клубу з Манчестер повернувся з новиною про те, що Аїт-Нурі зазнав травми коліна й не допоможе команді Хосепа Гвардіоли в прийдешніх поєдинках.

Термін відновлення гравця сягатиме п’яти тижнів, за які Сіті встигне зіграти дербі проти Юнайтед, а також матчі проти Наполі та Монако в Лізі чемпіонів УЄФА, Арсеналу, Бернлі та Брентфорда в чемпіонаті й Гаддерсфілда в Кубку ліги.