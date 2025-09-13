Англія

Одразу п’ять матчів стартували в один час.

Сьогоднішній тур в Англійській Прем’єр-лізі видався насиченим — п’ять матчів стартували одночасно. Окрему увагу привертає зустріч Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко. Щоправда, цього разу він не потрапив до складу, а докладний огляд цього матчу читайте в окремому матеріалі на нашому сайті.

Наразі ж зосередимося на чотирьох інших протистояннях, серед яких особливо цікавою виглядає зустріч Ньюкасла та Вулвергемптона — обидві команди досі не знали смаку перемоги в цьому сезоні й прагнуть нарешті зрушити з мертвої точки.

АПЛ, 4-й тур

Ньюкасл – Вулвергемптон 1:0

Гол: Вольтемаде (30)

Борнмут – Брайтон 2:1

Голи: Скотт (18), Семеньйо (61, з пенальті) — Мітома (48)

Крістал Пелас – Сандерленд 0:0

Фулгем – Лідс 1:0

Гол: Ґдумундссон (90+4, автогол)