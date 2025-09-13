Одразу п’ять матчів стартували в один час.
Кевін, getty images
13 вересня 2025, 19:05
Сьогоднішній тур в Англійській Прем’єр-лізі видався насиченим — п’ять матчів стартували одночасно. Окрему увагу привертає зустріч Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко. Щоправда, цього разу він не потрапив до складу, а докладний огляд цього матчу читайте в окремому матеріалі на нашому сайті.
Наразі ж зосередимося на чотирьох інших протистояннях, серед яких особливо цікавою виглядає зустріч Ньюкасла та Вулвергемптона — обидві команди досі не знали смаку перемоги в цьому сезоні й прагнуть нарешті зрушити з мертвої точки.
АПЛ, 4-й тур
Ньюкасл – Вулвергемптон 1:0
Гол: Вольтемаде (30)
Борнмут – Брайтон 2:1
Голи: Скотт (18), Семеньйо (61, з пенальті) — Мітома (48)
Крістал Пелас – Сандерленд 0:0
Фулгем – Лідс 1:0
Гол: Ґдумундссон (90+4, автогол)