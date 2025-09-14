Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 13 вересня 2025 року.
Вест Гем — Тоттенгем, getty images
14 вересня 2025, 09:15
У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув розгромну перемогу в дербі проти Вест Гема.
Перший тайм видався обережним, але вже на старті другої половини Тоттенгем повів у рахунку. Хаві Сімонс оформив свій дебютний асист у Прем’єр-лізі: після його подачі з кутового Папе Сарр відкрив рахунок.
На 54-й хвилині господарі залишилися в меншості — Томаш Соучек отримав пряму червону картку за грубий фол. Лише за три хвилини це обернулося другим голом: Крістіан Ромеро вивів у прорив Лукаса Бергвалля, і той ударом головою подвоїв перевагу гостей.
На 64-й хвилині Лукас віддав гольову передачу на Мікі ван де Вена, який встановив остаточний рахунок — 0:3.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Челсі у 4 турі сезону АПЛ-2025/26:
Вест Гем — Тоттенгем 0:3
Голи: Сарр, 47, Бергвалль, 57, ван де Вен, 64
Вест Гем: Германсен — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Малік Діуф — Ворд-Праус (Ірвінг, 90), Соучек — Фернандеш (Магасса, 62), Пакета (Вілсон, 68), Саммервілл (Гільєрме, 62) — Боуен
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дансо, 80), Спенс (Удогі, 71) — Бергвалль (Джонсон, 80), Палінья, Сарр — Кудус, Тель (Одобер, 79), Сімонс (Рішарлісон, 71)
Попередження: Спенс
Вилучення: Соучек, 54