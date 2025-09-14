Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 13 вересня 2025 року.

У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем здобув розгромну перемогу в дербі проти Вест Гема.

Перший тайм видався обережним, але вже на старті другої половини Тоттенгем повів у рахунку. Хаві Сімонс оформив свій дебютний асист у Прем’єр-лізі: після його подачі з кутового Папе Сарр відкрив рахунок.

На 54-й хвилині господарі залишилися в меншості — Томаш Соучек отримав пряму червону картку за грубий фол. Лише за три хвилини це обернулося другим голом: Крістіан Ромеро вивів у прорив Лукаса Бергвалля, і той ударом головою подвоїв перевагу гостей.

На 64-й хвилині Лукас віддав гольову передачу на Мікі ван де Вена, який встановив остаточний рахунок — 0:3.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Челсі у 4 турі сезону АПЛ-2025/26:

Вест Гем — Тоттенгем 0:3

Голи: Сарр, 47, Бергвалль, 57, ван де Вен, 64

Вест Гем: Германсен — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Малік Діуф — Ворд-Праус (Ірвінг, 90), Соучек — Фернандеш (Магасса, 62), Пакета (Вілсон, 68), Саммервілл (Гільєрме, 62) — Боуен

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дансо, 80), Спенс (Удогі, 71) — Бергвалль (Джонсон, 80), Палінья, Сарр — Кудус, Тель (Одобер, 79), Сімонс (Рішарлісон, 71)

Попередження: Спенс

Вилучення: Соучек, 54