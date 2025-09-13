Англія

Матч лондонських команд завершився на користь "шпор".

Тоттенгем продовжив успішний старт у чемпіонаті Англії, обігравши Вест Гем у матчі третього туру.

Перший тайм не був багатим на моменти, однак після перерви "шпори" змогли переломити гру.

Хаві Сімонс оформив дебютний асист, точно виконавши подачу з кутового, після якого лондонці відкрили рахунок. Додатково допомогло вилучення Томаша Соучека — хавбек Вест Гема грубо зіграв шипами у ногу суперника. Вже через три хвилини після інциденту Тоттенгем подвоїв перевагу: Крыстыан Ромеро довгою передачею знайшов Бергвалля, який ударом головою відправив м’яч у сітку.

Лукас також записав на свій рахунок асист, віддавши передачу на Мікі ван де Вена.

Після перемоги Тоттенгем має дев’ять очок та піднявся на друге місце в турнірній таблиці АПЛ. Вест Гем, навпаки, з трьома пунктами опинився у зоні вильоту.

Вест Гем — Тоттенгем 0:3

Голи: Сарр, 47, Бергвалль, 57, ван де Вен, 64

Вест Гем: Германсен — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Малік Діуф — Ворд-Праус (Ірвінг, 90), Соучек — Фернандеш (Магасса, 62), Пакета (Вілсон, 68), Саммервілл (Гільєрме, 62) — Боуен

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дансо, 80), Спенс (Удогі, 71) — Бергвалль (Джонсон, 80), Палінья, Сарр — Кудус, Тель (Одобер, 79), Сімонс (Рішарлісон, 71)

Попередження: Спенс

Вилучення: Соучек, 54