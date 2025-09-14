Англія

На нас чекає "манкуніанське дербі".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився напередодні матчу четвертого туру АПЛ з Манчестер Сіті. Цитує португальського фахівця офіційний сайт МЮ.

"Кунья, Маунт та Дало? Вони не візьмуть участь у цьому матчі, і поки що я не знаю, скільки часу все це займе. Нам потрібно, щоб на поле вийшла конкурентоспроможна команда, і вона буде — у нас дуже хороші футболісти, які горять бажанням грати. Але ті хлопці, про яких ви запитали, зіграти не зможуть.

Це топова команда з найкращим тренером ліги, команда, яку складно прорахувати в плані того, як вона буде грати. Але ми готові до цього і віримо в своїх хлопців. Буде хороша гра. Ми знаємо, що робити, у нас був час на тренування, а поточне становище клубів у таблиці зараз не має значення.

Думаю, ми стали сильнішими з тієї перемоги на Етіхаді, принаймні, так говорить статистика. Тепер нам потрібно довести, що вона не бреше.

Мене не можна порівнювати з Гвардіолою. Ця людина виграє постійно. Навіть якщо він перестане перемагати, він може дозволити собі розслабитися. Я ж повинен доводити всім щодня. Для мене це абсолютно нормально: приходячи сюди щодня, я розумію, що зобов'язаний ставати кращим. Порівнювати мою ситуацію зі становищем Гвардіоли — просто несерйозно.

У нас набагато серйозніші проблеми. Так, вони залишаються, але ми працюємо над їх вирішенням. Іноді ми злимося і засмучуємося, але продовжуємо боротися та намагаємося покращуватися. Я бачу, що команда грає набагато краще. Потрібно лише реалізовувати моменти і частіше вигравати, і тоді стане легше", — заявив Аморім.

Матч між Ман Сіті та МЮ відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.