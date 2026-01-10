Іспанія

Підтримка від капітана "вершкових".

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде висловився про вінгера команди Вінісіуса Жуніора. Цитує уругвайця офіційний сайт «вершкових».

«Я битимуся до самого кінця за Віні. Він особливий гравець для мене та для клубу, приніс нам багато радості та продовжить робити це.

Я теж переживав важкий період, і перше повідомлення, яке отримав, було від нього. Завжди буду з ним», — заявив Вальверде.

Цього сезону Вінісіус провів за Реал 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив п'ять м'ячів і зробив вісім результативних передач.