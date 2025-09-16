Англія

Португалець продовжує очолювати команду, попри невдалий старт сезону.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім продовжує користуватися повною підтримкою керівництва клубу, повідомляє ESPN.

Після розгромної поразки в дербі з Манчестер Сіті (0:3) з’явилися чутки про можливе звільнення португальського фахівця, проте вони не відповідають дійсності.

40-річний Аморім залишається центром довгострокового проєкту клубу. Хоча результати команди поки не виправдовують очікувань, керівництво зазначає, що прогрес є: ще до гри проти Сіті команда лідирувала в АПЛ за низкою статистичних показників, включаючи xG, загальну кількість ударів та дотиків у штрафному майданчику суперника.

Клуб впевнений, що команда перебуває на правильному шляху, і продовжить підтримувати Аморіма в його роботі.