Англія

Португальський тренер обіцяє залишитися відданим своїм ідеям попри розгром у дербі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку своєї команди у дербі проти Манчестер Сіті (0:3). На Етіхаді підопічні португальця виглядали без шансів, а господарі дозволили створити моменти лише після того, як забезпечили комфортну перевагу.

Після гри 40-річний наставник звернувся до вболівальників:

— Моє послання фанатам полягає в тому, що я збираюся віддаватися по повній. Я зроблю все, завжди думаючи про те, що найкраще для клубу. Це завжди було одне й те саме послання.

Поки я тут, я робитиму все можливе. Я справді хочу вигравати матчі. Я страждаю більше, ніж вони.

Я розумію і приймаю критику. Це не той результат, який варто мати в Манчестер Юнайтед. Є багато речей.

Ви не маєте уявлення, що сталося протягом цих місяців, але я це приймаю. Я не збираюся змінюватися. Коли я захочу змінити свою філософію, я змінюся. Якщо ні, то вам доведеться змінити тренера.

Ми говоримо про це в кожній грі, яку програємо. Я не вірю в це в системі чи щось таке. Я вірю у свій спосіб, і я гратиму по-своєму, доки не захочу змінитися, — сказав Аморім.

