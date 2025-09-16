Ліам Делап захоплюється фокусами Девіда Копперфілда.
Ліам Делап, Getty Images
Нападник лондонського Челсі Ліам Делап поділився своїм незвичайним хобі — виявляється, він поклонник відомого ілюзіоніста Девіда Копперфілда і навчається повторювати його трюки.
У нього буде багато часу для цього під час лікування травми, яка вивела його з гри на 10-12 тижнів.
"Він намагається опанувати магію і математично розібрати природу фокусів", — розповів журналістам його батько Рорі, який у свій час провів багато матчів в АПЛ за клуби, такі як Сток Сіті, Дербі Каунті, Саутгемптон і Сандерленд.
У нинішньому сезоні Делап-молодший уже зіграв три матчі за Челсі.
Раніше повідомлялося, що Делап повернеться до тренувань з Челсі у листопаді.