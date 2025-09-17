Англія

Ярмолюк реалізував удар у післяматчевій серії пенальті та вивів Брентфорд до 1/8 фіналу.

Поки увага футбольної спільноти була зосереджена на матчах Ліги чемпіонів, в Англії тихо, але драматично пройшли поєдинки 1/16 фіналу Кубка англійської ліги (Carabao Cup). Центральним матчем ігрового дня стало протистояння Брентфорда та Астон Вілли, у складі "бджіл" виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

Українець цього разу розпочав зустріч у запасі й з’явився на полі вже після перерви. Матч вийшов напруженим: основний час завершився з рахунком 1:1. Долю путівки в 1/8 фіналу вирішувала серія пенальті, в якій точнішими були гравці Астон Вілли — 4:2. Варто відзначити, що українець пішов третім у своїй команді виконувати 11-метровий удар — вийшло вдало.

Брентфорд – Астон Вілла 1:1 (пен. 4:2)

Голи: Гікі, 57 — Елліотт, 43