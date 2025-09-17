Англія

Головна футбольна страва цього вечора?

Лідер збірної України Олександр Зінченко проведе свій перший матч за Ноттінгем Форест після переходу з Арсеналу наприкінці літнього трансферного вікна.

28-річний українець вийде у стартовому складі "лісників" на виїзний поєдинок третього раунду Кубка англійської ліги проти Свонсі.

Для Зінченка це буде дебют за новий клуб та перший офіційний матч на клубному рівні у сезоні-2025/26. У минулому турі АПЛ проти Арсенала він не зміг зіграти через регламент.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест орендував українського універсала, у якого спливає контракт із "канонірами" наприкінці сезону, 1 вересня. Дебютний поєдинок Зінченка у футболці нового клубу розпочнеться о 22:00.