Бельгієць повернувся в Манчестер.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про матч першого туру загального етапу Ліги чемпіонів з італійським Наполі. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "містян".

"Звичайно, приємно буде знову побачити Де Брюйне на Етіхад Стедіум. Я з нетерпінням чекаю, щоб зустрітися з ним після матчу. Не дивно, що він так добре почав грати в Італії. Кевін грає на такому рівні давно – гравці такого калібру не потребують адаптації. Він дає Наполі свій неймовірний талант, бачення гри, паси та голи. Він унікальний гравець.

Ми маємо добре розпочати цей турнір. Зараз матчів більше, ніж було раніше, але якщо розпочати з поганого результату, завжди буде складніше. Ми зіграли внічию з Інтером в першому турі минулого сезону, сподіваємося, що цього разу зможемо досягти кращого результату.

Просто насолоджуйтеся моментом, подорожжю, ми раді бути тут і просто зосередимося на грі з Наполі. Пріоритетом є наступна гра, так було завжди, відколи я приїхав сюди. Ми серйозно ставимося до кожного матчу", — заявив Гвардіола.

Матч між Ман Сіті та Наполі відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.