Англія

Керівництво "вовків" розраховує на португальського спеціаліста.

Вітор Перейра оновив свою угоду з Вулвергемптон Вондерерз, передає журналіст Бен Джейкобс.

Повідомляється, що новий контракт із 57-річним португальцем розраховано до кінця червня 2028 року. Під керівництвом Перейри "вовки" провели вже 30 матчів.

Вітор очолив клуб АПЛ у грудні 2024 року. Замінивши Гарі О'Ніла, спеціаліст допоміг Вулвергемптону уникнути вильоту до Чемпіоншипу. Перейру визнали найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги в квітні 2025 року.

У той же час "вовки" зазнали чотирьох поразок на старті нової кампанії найвищого дивізіону Англії.

Таким чином їхня серія без перемог в АПЛ сягнула позначки у вісім матчів (1Н, 7П; 5:17).

В 1/32 фіналу Кубка англійської ліги-2025/26 Вулвергемптон у вольовому стилі здолав Вест Гем (3:2). У суботу, 20 вересня, "вовки" прийматимуть Лідс Юнайтед (5-й тур чемпіонату).