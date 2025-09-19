Англія

Наставник Манчестер Сіті торкнувся теми обвинувачень його клубу у порушенні фінансових правил.

У рамках п'ятого туру АПЛ лондонський Арсенал зустрінеться з Манчестер Сіті.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола напередодні цього протистояння висловився щодо звинувачень у надмірних витратах його клубу, порівнявши ситуацію зі своїми прямими конкурентами — "канонірами" та Ліверпулем.

"Я хочу сказати своєму другу Мікелю Артеті: якщо він виграє титул чемпіона Прем’єр-ліги… то це буде лише завдяки витратам, а не тому, що він багато працював! Як і Ліверпуль! Якщо Арне Слот виграє титул знову, то це буде тому, що він витратив багато грошей цього року, правильно?

Адже це стосується не лише Манчестер Сіті, правда? Всі так роблять… Протягом багатьох років кожен клуб може робити те, що вважає за потрібне! Я знаю, що до нас протягом років було зовсім інше ставлення, але якщо вони хочуть витрачати – це тому, що вони цього хочуть", — приводить слова Гвардіоли BeanymanSports.

Нагадаємо, матч Арсенал — Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 21 вересня, о 18:30 за київським часом.