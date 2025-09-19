"Вовки" задоволені грою норвежця.
Йорген Странд Ларсен, wolves.co.uk
19 вересня 2025, 21:24
Англійський Вулвергемптон продовжив трудову угоду з норвезьким нападником Йорген Странд Ларсеном. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".
Зазначається, що новий контракт 25-річного форварда буде розрахований до 30 червня 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон.
"Я неймовірно щасливий у Вулвергемптоні. Новий контракт є доказом того, що я відданий цьому клубу. Мені тут подобається, оскільки мене оточують чудові партнери по команді та прекрасні вболівальники. Я готовий незабаром повернутися на поле, щоб допомагати команді провести успішніший сезон", — сказав Ларсен.
Цього сезону Йорген Странд Ларсен відіграв за Вулвергемптон три матчі та забив два голи.
Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон продовжив контракт з Перейрою.