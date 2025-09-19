Англія

"Вовки" задоволені грою норвежця.

Англійський Вулвергемптон продовжив трудову угоду з норвезьким нападником Йорген Странд Ларсеном. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Зазначається, що новий контракт 25-річного форварда буде розрахований до 30 червня 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон.

"Я неймовірно щасливий у Вулвергемптоні. Новий контракт є доказом того, що я відданий цьому клубу. Мені тут подобається, оскільки мене оточують чудові партнери по команді та прекрасні вболівальники. Я готовий незабаром повернутися на поле, щоб допомагати команді провести успішніший сезон", — сказав Ларсен.

Цього сезону Йорген Странд Ларсен відіграв за Вулвергемптон три матчі та забив два голи.

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон продовжив контракт з Перейрою.