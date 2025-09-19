"Вовки" показали довіру фахівцю після невдалого старту сезону.
Вітор Перейра, ФК Вулвергемптон
19 вересня 2025, 12:21
Вулвергемптон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Вітором Перейрою.
Нова угода з 57-річним португальським фахівцем розрахована до літа 2027 року.
Перейра очолив "вовків" у грудні 2024 року і за підсумками минулого сезону врятував команду від вильоту до Чемпіоншипу.
Після чотирьох турів Вулвергемптон посідає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ, не набравши жодного очка. Свій наступний матч "вовки" проведуть проти Лідса — гра відбудеться завтра, 20 вересня, о 17:00.