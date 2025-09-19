Англія

Наставник Арсеналу поділився думками про Пепа, майбутній матч та кадрову ситуацію в команді.

У рамках п'ятого туру АПЛ лондонський Арсенал зустрінеться з Манчестер Сіті.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився перед центральним матчем проти "містян", згадавши роботу з Пепом Гвардіолою, давши оцінку його впливу на Прем'єр-лігу та розповів про стан своїх гравців.

"Вимоги, які він ставить спершу до себе, стандарти, яких він вимагає від усіх навколо, його жага до перемог, розвитку, вдосконалення. Ви дивитеся на нього — він завжди хоче вчитися у найкращих. Для мене він — найкращий тренер у світі, я вже це говорив. Мав задоволення працювати з ним і вигравати поруч із ним. Завжди приємно бачити його знову.

Перебудування в Ман Сіті? Не знаю, це питання до Пепа. Але те, що він уже зробив у цій лізі, є безпрецедентним. Рівень, який він встановив у Прем’єр-лізі, на мою думку, неймовірний. Підтримувати ці стандарти 10 років — це щось неймовірне. І він хоче продовжувати, бо вірить, що може зробити це знову. Але незважаючи на це, наша підготовка до гри спрямована лише на перемогу, це точно.

Чи можуть Едегор, Сака і Вайт зіграти проти Сіті? Якщо є на це шанс, то після завтрашнього тренування, адже вони ще нічого не робили - тільки перехідний період. Є кілька моментів, які треба вирішити, і завтра ми дізнаємося, чи будуть вони у складі. Завтра ми матимемо більше інформації про те, чи є вони частиною команди, або чи мають вони шанс потрапити до неї.

Саліба? Подивимося. Він мав травму, зробив усе, щоб бути доступним у минулому матчі, сильно намагався. Тому завтра ми вирішимо, хто найкращий варіант для старту", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, матч Арсенал — Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 21 вересня, о 18:30 за київським часом.