Англія

Захисник Манчестер Юнайтед прокоментував підготовку до матчу проти Челсі.

Манчестер Юнайтед зіграє домашній матч проти лондонського Челсі у п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги.

Напередодні гри центральний захисник "Червоних дияволів" Гаррі Магвайр прокоментував настрій усередині колективу.

"Я думаю, що ця схема 3-4-3 від Рубена Аморіма пасує нашій команді, бо ми граємо дещо інакше, аніж усі інші.

Це в жодному разі не фіксоване розташування гравців, і тому ми часто граємо четвіркою в обороні під час матчу.

Я думаю, що в ній легко розібратися, але гравці повинні чітко виконувати власні ролі, і якщо ти хороший гравець, то ти можеш грати в будь-якій тактичній схемі", — заявив англійський виконавець.

Матч Манчестер Юнайтед — Челсі відбудеться 20 вересня, о 19:30.