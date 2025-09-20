Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі.

Манчестер Юнайтед та лондонський Челсі зіграють на Олд Траффорд у п'ятому турі англійської Прем'єр-ліги.

Рубен Аморім, на тлі поразки в дербі проти Манчестер Сіті (0:3), залучив до стартового складу Магвайра в трійці центральних захисників, тоді як Каземіро гратиме в центрі поля.

Енцо Мареска, після поразки від мюнхенської Баварії (1:3), використав із перших хвилин Фофана в центрі оборони, тоді як Естеван гратиме праворуч в атаці.

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Магвайр, де Лігт, Шоу — Мазрауї, Фернандеш, Каземіро, Доргу — Діалло, Мбемо — Шешко.

Запасні: Ламменс, Фредріксон, Гевен, Йоро, Мейну, Маунт, Угарте, Кунья, Зіркзе.



Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Фофана, Кукурелья — Е. Фернандес, Кайседо — Естеван, Палмер, Нету — Жуан Педро.

Запасні: Йоргенсен, Гюсто, Адарабіойо, Гато, Сантос, Гарначо, Байно-Гіттенс, Джордж, Гую.



Гра Манчестер Юнайтед — Челсі почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.