Жахливий тиждень із двома поразками для команди Енцо Марески.
Манчестер Юнайтед — Челсі, Getty Images
20 вересня 2025, 21:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 45+5-й хвилині був вилучений Каземіро (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).
Манчестер Юнайтед — Челсі 2:1
Голи: Фернандеш, 14, Каземіро, 37 — Чалоба, 80
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Магвайр (Йоро, 69), де Лігт, Шоу — Мазрауї (Кунья, 65), Фернандеш, Каземіро, Доргу — Діалло, Мбемо (Маунт, 70) — Шешко (Угарте, 46).
Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Фофана (Гюсто, 64), Кукурелья (Джордж, 64) — Е. Фернандес, Кайседо — Естеван (Йоргенсен, 6), Палмер, Нету (Адарабіойо, 7) — Жуан Педро.
Попередження: Каземіро — Кукурелья, Енцо, Чалоба, Джордж, Адарабіойо
На 4-й хвилині був вилучений Роберт Санчес (Челсі) (грубе порушення).