Англія

Лондонський клуб уже розглядає кандидатів на заміну після провального старту сезону.

Головний тренер Вест Гема Грем Поттер опинився під значним внутрішнім тиском після четвертої поразки у п’яти стартових турах АПЛ.

Як повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел, керівництво клубу вже розпочало процес пошуку потенційних наступників.

Серед можливих варіантів називають Нуну Ешпіріту Санту, який нещодавно залишив Ноттінгем Форест, а також колишнього наставника клубу Славена Біліча, повернення якого у короткостроковій перспективі обговорюється всередині Вест Гема. У списку також значиться Гарі О’Ніл, відомий своєю роботою в Борнмуті та Вулвергемптоні.

Попри усвідомлення, що звільнення тренера після лише п’яти турів — крок ризикований, сам факт пошуку альтернатив демонструє зростаючу невпевненість у майбутньому Поттера, а стиль футболу потенційних кандидатів говорить про наступне: боси "молотобійців" знову збираються податися у прагматичний футбол часів Девіда Моєса.

Після поразки від Крістал Пелес команда Поттера готується до зустрічі з Евертоном, а згодом перед міжнародною паузою зіграє проти Арсенала. З моменту призначення у січні англійський фахівець провів 25 матчів, у яких здобув лише шість перемог. Для порівняння, його попередник Хулен Лопетегі виграв сім із 22 поєдинків.