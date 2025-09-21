Англія

Іспанець відзначив досягнення своєї команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився своїми думками щодо матчу п'ятого туру АПЛ з лондонським Арсеналом. Його слова наводить офіційний сайт "містян".

"Моя команда послідовна, тому що, коли ви виграєте шість титулів Прем'єр-ліги, ви є машиною, стабільною командою, і для цього їм потрібно постійно доводити свою високу якість.

Головне — це відчуття, атмосфера в команді, мова тіла — я на цьому особливо зосереджений. Команда стала більш дружньою. Я цьому дуже радий. Виграємо ми чи програємо, ми завжди стараємося. Але коли бачиш, що команда в хорошому настрої, потрібно діяти.

Поразка 1:5 від Арсенала? Останні 15-20 хвилин були просто катастрофою. Ми забули зробити те, що повинні. Після цього Арсеналу стало легше. Сподіваюся, в цьому сезоні ми зможемо кинути більше викликів, тому що Мікель Артета — видатний тренер.

Вони збільшують склад за чотири-п'ять трансферних вікон, це неймовірна команда. Це один з найскладніших суперників, яких зараз можна зустріти в Європі. Крок за кроком, вікно за вікном, Арсенал стає кращим. У минулому сезоні в Європі вони зробили неймовірний крок вперед. Для мене це найнадійніша команда, вони не припускаються помилок, це неймовірно надійна команда. Також у них є темп в атаці. Я знаю, наскільки вони сильні.

Ми не виграємо Прем'єр-лігу в неділю і не програємо її в неділю. Ми побачимо, що команда стала кращою, ніж у минулому сезоні, і продовжимо покращувати гру, враховуючи безліч дрібниць, і продовжимо в тому ж дусі, як в останніх двох матчах", — заявив Гвардіола.

Матч між Арсеналом та Ман Сіті відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.