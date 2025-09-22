Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 21 вересня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі врятувався від поразки Манчестер Сіті на останніх секундах (1:1).

Команда Мікеля Артети планувала підтискати суперників на початку гри, але натомість отримала контратаку на свої ворота, яка завершилась голом Голанда.

Після цього тривалий час до перерви в "канонірів" мало що виходило попереду, і зрештою під кінець гри вони були близькі до зневіри.

Однак у Емірейтс знайшлись два герої: Езе, який закинув м’яч із власної половини за спини захисникам, та Мартінеллі, який цей буліт реалізував у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті у п'ятому турі сезону АПЛ-2025/26:

Арсенал — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Мартінеллі, 90+3 — Голанд, 9

Арсенал: Рая — Тімбер (Мартінеллі, 80), Саліба, Габріел, Калафіорі — Меріно (Сака, 46), Субіменді (Москера, 90+8), Райс — Мадуеке (Езе, 46), Йокерес, Троссар (Нванері, 84).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов (Нунеш, 46), Діаш, Гвардіол, О’Райлі (Стоунз, 87) — Сілва, Родрі, Рейндерс — Фоден (Аке, 67), Голанд (Гонсалес, 76), Доку (Савіо, 87).

Попередження: Тімбер — Сілва, Доннарумма