Англія

Норвезький нападник Манчестер Сіті за крок від історичного рекорду.

Ерлінг Голанд зрівнявся з Оле Гуннаром Сульшером за кількістю забитих м’ячів у Прем’єр-лізі. Обидва норвежці мають у своєму активі по 91 гол.

Форварду Манчестер Сіті залишилося лише одне взяття воріт, щоб стати одноосібним рекордсменом серед футболістів Норвегії в історії англійського чемпіонату.

Нагадаємо, в неділю Голанд відзначився у воротах Арсеналу в матчі АПЛ (1:1).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті у п'ятому турі сезону АПЛ-2025/26