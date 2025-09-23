Англія

Роберто Олабе за крок від призначення на керівну посаду бірмінгемців.

Астон Вілла визначилася з наступником Мончі на посаді президента з футбольних операцій клубу.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуб досяг домовленості з колишнім спортивним директором Реала Сосьєдад Роберто Олабе Арансабалем.

Раніше стало відомо, що Мончі залишає Віллу, де він працював із літа 2023 року. На старті нинішнього сезону бірмінгемці в шести матчах чемпіонату здобули чотири нічиї та двічі програли.

57-річний Олабе працював у Реалі Сосьєдад з 2018 року та залишив клуб у червні цього року. Тепер він продовжить кар’єру в англійській Прем’єр-лізі, де відповідатиме за стратегічні футбольні рішення Астон Вілли.