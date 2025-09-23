Англія

На горизонті важлива зміна у структурі роботи клубу АПЛ.

Мончі збирається залишити пост президента футбольних операцій Астон Вілли, про що повідомляють відразу кілька видань, включаючи AS та The Athletic.

57-річний фахівець перейшов в Астон Віллу із Севільї у 2023 році, а до цього він працював у Ромі у перерві між двома періодами у клубі з Ла Ліги.

Під керівництвом Унаї Емері "леви" невдало розпочали сезон, забивши лише один гол у п'яти іграх, програвши дві зустрічі та зігравши внічию тричі.

Мончі, колишній воротар, провів дев'ять років у Севільї та завершив кар'єру у 1999 році, а наступного року, після того, як команда вилетіла до другого іспанського дивізіону, став спортивним директором клубу.

За наступні 17 років він допоміг команді повернутися у вищий дивізіон та закріпитися у єврокубках, вигравши вісім трофеїв, включаючи Лігу Європи у 2014, 2015 та 2016 роках.

Мончі покинув клуб у 2017 році і підписав чотирирічний контракт з Ромою у якості спортивного директора, але відпрацював за контрактом менше двох років, повернувшись до Севільї у квітні 2019 року та допоміг команді виграти ще два трофеї ЛЕ, перш ніж знову піти у червні 2023 року.

Під керівництвом Мончі та Емері у сезоні-2023/24 Вілла провела успішну кампанію, посівши четверте місце в АПЛ та отримавши право на участь у Лізі чемпіонів.

Тим не менш, у літнє міжсезоння Мончі опинився під пильною увагою вболівальників через відсутність видимих ​​трансферів для Астон Вілли.

З моменту приєднання до клубу на прохання Емері Мончі відповідав за набір гравців. Проте, вирішальне слово у питаннях підписання гравців належало Емері, а завдання Мончі було сприяння реалізації побажань тренера.

Трансферна стратегія "левів" неминуче опинилася під сумнівом. Дев'ять гравців стартового складу, що вийшли на поле проти Сандерленда (1:1) в останній грі, вже були гравцями клубу до приходу Емері в жовтні 2022 року, а відсутність ротації та конкуренції сприяла застою і провалу.

Відхід Мончі — це серйозна зміна у структурі роботи клубу. Мончі утворює трикутник влади разом з Емері та директором з футбольних операцій Даміаном Відагані. Це тріо було дуже згуртованим та відіграло ключову роль у неймовірному зльоті Вілли до Ліги чемпіонів.

Проте відхід Мончі — явна ознака того, що в клубі усвідомлюють необхідність покращення рекрутингу та розумного підходу до фінансів, враховуючи, що раніше Вілла вже стикалася із санкціями від УЄФА, а також має постійні проблеми з фінансовими правилами АПЛ.

Після п'яти турів Астон Вілла набрала три очки та посідає 18 місце в АПЛ. Свій найближчий матч "леви" проведуть проти Болоньї — гра Ліги Європи відбудеться у четвер, 25 вересня, о 22:00.