Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка ліги, що відбувся 23 вересня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги на своєму полі обіграв Саутгемптон (1:1).

Представники Чемпіоншипу таки створили складнощі "червоним" на виїзді своїм голом у відповідь на дебютний м’яч Александера Ісака за команду Арне Слота.

Однак завдяки голу Юго Екітіке на останніх хвилинах господарі поля все ж таки подолали цю стадію турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Саутгемптон 2:1 у 1/16 фіналу Кубка ліги-2025/26:

Ліверпуль – Саутгемптон 2:1

Голи: Ісак 43, Екітіке 85 – Чарльз 76

Ліверпуль: Марадашвілі – Фрімпонг, Леоні (Керкез 81), Гомес, Робертсон – Ендо, Джонс (Бредлі 57) – К’єза, Ніоні, Нгумоха (Деннс 75) – Ісак (Екітіке 46)

Саутгемптон: Маккарті – Єлерт (Феллоуз 88), Едвардс (Стюарт 88), Нейтан Вуд, Кварші, Меннінг – Армстронг, Даунс, Яндер (Чарльз 51), Шієнза (Робінсон 62) – Арчер (Даунс 51)

Попередження: Екітіке 53, 86, Арчер 45, Меннінг 90+2

Екітіке 86 (друга жовта)