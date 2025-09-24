Англія

Керманич Ліверпуля незадоволений діями свого підопічного.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував безглузде вилучення центрального нападника Юго Екітіке в домашньому поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2025/26.

Ліверпуль — Саутгемптон 2:1 Відео голів та огляд матчу 23.09.2025

На 85-й хвилині протистояння 23-річний француз (замінив Александера Ісака на 46-й) відзначився голом. Вже за мить Екітіке зняв із себе футболку, святкуючи взяття воріт, і побачив перед собою другу жовту картку, першу отримавши ще на 53-й хвилині (незгода з рішенням головного арбітра).

"Ще перша жовта картка Екітіке вже була зайвою й певною мірою дурною, тому що потрібно контролювати свої емоції. Я розумію, як важко, коли захисники роблять майже все, що забажають, трохи смикаючи за футболку або трохи штовхаючи, але якщо ти не можеш контролювати свої емоції, то потрібно діяти так, щоб усе одно уникнути жовтої картки. Здається, я казав, коли отримав червону картку в матчі проти Евертона [лютий 2025 року], що це завжди дурість. Проявляти свої емоції можна, але якщо це призводить до попередження або вилучення, то це дурість. І це те, що сталося під час першої жовтої картки.

Я вже сказав йому й численним ЗМІ, що якщо ти відзначився голом у фіналі Ліги чемпіонів на 87-й хвилині, обігравши трьох гравців і влучивши у верхній кут воріт, то я, можливо, зрозумію думку: "Це все про мене, як я це зробив?". Проте, я старомодний, мені 47 років і, можливо, я старий. Я не грав на такому рівні, але забивав, і якби я забив так, як Екітіке, то розвернувся б до Федеріко К'єзи й сказав, що цей гол — про нього, а не про мене. Тож, так, вилучення зайве й нерозумне. Ви вважаєте це дурістю. Я, до речі, теж вважаю це дурістю", — цитує Слота офіційний сайт Ліверпуля.

Зазначимо, що через дискваліфікацію Екітіке пропустить виїзний матч проти Крістал Пелес у шостому турі АПЛ-2025/26. Поєдинок на Селхерст Парк у Лондоні відбудеться в суботу, 27 вересня, розпочавшись о 17:00 за Києвом.

Ліверпуль придбав Юго у франкфуртського Айнтрахта в липні 2023 року за 95 млн євро, контракт із гравцем розраховано на шість років. На рахунку француза камерунського походження п'ять голів і один асист у восьми матчах "червоних".