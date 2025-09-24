Англія

Леоні травмував коліно в матчі проти Саутгемптона.

18-річний центральний захисник Ліверпуля Джованні Леоні дебютував за команду в матчі проти Саутгемптона (2:1). Італієць був замінений наприкінці через травму коліна.

За даними інсайдера Ніколо Скіра, Леоні міг пошкодити передню хрестоподібну зв’язку коліна.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот після гри зазначив: "Коли гравець отримує таку травму, це зазвичай поганий знак".

Ліверпуль придбав Леоні цього літа з Парми за 31 мільйон євро. У складі мерсисайдців захисник провів один матч.