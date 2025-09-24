Англія

Тренер відзначив позитивні зміни в грі команди.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думками про поточний стан команди.

Нещодавно "містяни" здобули нічию на виїзді з Арсеналом (1:1), попри критику за надто закриту гру.

"Ми продовжимо вдосконалюватися крок за кроком. У матчах з Манчестер Юнайтед і Наполі мені багато чого сподобалося, а Арсенал — це інший випадок. Мої команди вже грали так у минулому, але не так успішно.

Я вважаю, що це позитивно позначиться в майбутньому", — цитує Гвардіолу Sky Sports.

Сьогодні Манчестер Сіті зустрінеться з Гаддерсфілдом в поєдинку Кубка ліги.