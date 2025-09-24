Тренер відзначив позитивні зміни в грі команди.
Пеп Гвардіола, getty images
24 вересня 2025, 12:50
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився думками про поточний стан команди.
Нещодавно "містяни" здобули нічию на виїзді з Арсеналом (1:1), попри критику за надто закриту гру.
"Ми продовжимо вдосконалюватися крок за кроком. У матчах з Манчестер Юнайтед і Наполі мені багато чого сподобалося, а Арсенал — це інший випадок. Мої команди вже грали так у минулому, але не так успішно.
Я вважаю, що це позитивно позначиться в майбутньому", — цитує Гвардіолу Sky Sports.
Сьогодні Манчестер Сіті зустрінеться з Гаддерсфілдом в поєдинку Кубка ліги.