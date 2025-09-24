Англія

"Мартини" здобули дві поспіль перемоги з різницею в шість або більше голів.

Брайтон у рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2025/26 на виїзді з покером Дієго Гомеса (на фото зліва) розтрощив представника третього за статусом дивізіону країни Барнслі (6:0).

За даними OptaJoe, "мартини" встановили рекорд турніру, двічі поспіль здобувши звитягу з різницею в шість або більше голів, що до цього не вдавалося нікому. Раундом раніше підопічні Фабіана Гюрцелера з ідентичним рахунком розтрощили учасника Чемпіоншипу Оксфорд Юнайтед.

Також зазначимо, що центральний півзахисник Брайтона Дієго Гомес став першим із січня 2007 року гравцем після Жуліо Баптісти (Ліверпуль — Арсенал* 3:6), якому вдалося відзначитися чотирма голами у виїзному матчі Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, наступного раунду турніру вчора, 23 вересня, дістався й Ліверпуль.