Відомі усі пари суперників в четвертому раунді кубкового турніру.
@ Сarabao Cup
25 вересня 2025, 00:53
У рамках Кубка англійської ліги відбулося жеребкування четвертого раунду турніру. Матчі заплановані на тиждень, що починається 27 жовтня.
Серед найцікавіших пар – зустріч Арсеналу та Брайтона, а також протистояння Ньюкасла та Тоттенгема. Ліверпуль знову зіграє проти Крістал Пелес, а Вулвергемптон зустрінеться з Челсі.
Повний список пар четвертого раунду:
- Арсенал – Брайтон
Грімсбі Таун – Брентфорд
Свонсі Сіті – Манчестер Сіті
Ньюкасл Юнайтед – Тоттенгем
Рексем – Кардіфф Сіті
Ліверпуль – Крістал Пелес
Вулвергемптон — Челсі
Віком – Фулгем
Жеребкування визначило цікаві матчі для всіх шанувальників англійського футболу, а команди вже починають готуватися до важливих зустрічей. На команду нашого Єгора Ярмолюка взагалі чекає битва з головним претендентом на тріумф.