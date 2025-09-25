Англія

Відомі усі пари суперників в четвертому раунді кубкового турніру.

У рамках Кубка англійської ліги відбулося жеребкування четвертого раунду турніру. Матчі заплановані на тиждень, що починається 27 жовтня.

Серед найцікавіших пар – зустріч Арсеналу та Брайтона, а також протистояння Ньюкасла та Тоттенгема. Ліверпуль знову зіграє проти Крістал Пелес, а Вулвергемптон зустрінеться з Челсі.

Повний список пар четвертого раунду:

Арсенал – Брайтон

Грімсбі Таун – Брентфорд

Свонсі Сіті – Манчестер Сіті

Ньюкасл Юнайтед – Тоттенгем

Рексем – Кардіфф Сіті

Ліверпуль – Крістал Пелес

Вулвергемптон — Челсі

​Віком – Фулгем

Жеребкування визначило цікаві матчі для всіх шанувальників англійського футболу, а команди вже починають готуватися до важливих зустрічей. На команду нашого Єгора Ярмолюка взагалі чекає битва з головним претендентом на тріумф.