Англія

Потужний "Шрек".

Легендарний колишній нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні розповів про проблеми з алкоголем. Його слова наводить Goal.

"Колін – це щось. Ми двоє дітей з Крокстету (передмістя Ліверпуля — прим.), виросли разом, почали зустрічатися, одружилися, у нас з'явилися діти.

З моїх 17 років вона знала, що я трохи не в собі. Я любив футбол, був ним одержимий, але також любив вечірки. Вона рано це помітила та допомагала мені контролювати себе. Іноді вона казала: "Що ти робиш?". Вона мною управляла, як менеджер. Чесно кажучи, думаю, якби її не було, я вже помер би.

Іноді це дратує: "Що ти робиш?". Але все, що вона робить – для того, щоб я залишався в цьому світі і був кращою людиною. У минулому я робив помилки, про які багато відомо. Іноді я поводжуся не так, як інші, і вона допомагає мені не збитися зі шляху. Вона робить це вже понад 20 років.

Я хотів жити своїм життям, вибиратися з дому та насолоджуватися спілкуванням з друзями. І я зайшов надто далеко. Був момент у моєму житті, коли я боровся з алкогольною залежністю. Я не думав, що можу звернутися до когось. Мені й не хотілося, бо я не хотів нікого обтяжувати.

Пам'ятаю, як приходив на тренування, ховав очі та жував жуйку. Я просто пив два дні поспіль, а потім приходив на тренування. У вихідні я забивав кілька голів, потім повертався і знову пив два дні поспіль", – сказав Руні.