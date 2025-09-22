Інше

Легенда "червоних дияволів" пояснив, чому ігри на PSP були не менш важливими за тренування.

Вейн Руні зізнався, що секрет командного успіху Манчестер Юнайтед часів Сера Алекса Фергюсона полягав не лише у тренуваннях чи тактиці, а й… у відеоіграх.

У своєму подкасті The Wayne Rooney Show легенда англійського футболу розповів, що футболісти Юнайтед годинами грали в шутери на PlayStation Portable під час поїздок та перельотів.

"Я справді вважаю, що велика частина нашого успіху була пов’язана з PSP, — каже Руні. — Це змушувало нас більше спілкуватися. Ми грали в літаку та автобусі. Це були я, Ріо [Фердінанд], Майкл Каррік, Джон О’Ши, Вес Браун. Там треба було комунікувати, правильно діяти тактично, допомагати партнерам. Запитайте будь-кого з тих хлопців — це було чудово".

Втім, не всі в команді поділяли ентузіазм. Воротар Едвін ван дер Сар відверто дратувався через галасливу атмосферу в автобусі:

"Ван дер Сар завжди нервував, бо ми постійно кричали, координуючи дії. Якщо залишався один суперник, ми обговорювали, як його обійти і ліквідувати. Він намагався сісти якнайдалі від нас, щоб не чути всього цього хаосу", — згадав Руні.