Легенда "червоних дияволів" пояснив, чому ігри на PSP були не менш важливими за тренування.
Вейн Руні, getty images
22 вересня 2025, 14:32
Вейн Руні зізнався, що секрет командного успіху Манчестер Юнайтед часів Сера Алекса Фергюсона полягав не лише у тренуваннях чи тактиці, а й… у відеоіграх.
У своєму подкасті The Wayne Rooney Show легенда англійського футболу розповів, що футболісти Юнайтед годинами грали в шутери на PlayStation Portable під час поїздок та перельотів.
"Я справді вважаю, що велика частина нашого успіху була пов’язана з PSP, — каже Руні. — Це змушувало нас більше спілкуватися. Ми грали в літаку та автобусі. Це були я, Ріо [Фердінанд], Майкл Каррік, Джон О’Ши, Вес Браун. Там треба було комунікувати, правильно діяти тактично, допомагати партнерам. Запитайте будь-кого з тих хлопців — це було чудово".
Втім, не всі в команді поділяли ентузіазм. Воротар Едвін ван дер Сар відверто дратувався через галасливу атмосферу в автобусі:
"Ван дер Сар завжди нервував, бо ми постійно кричали, координуючи дії. Якщо залишався один суперник, ми обговорювали, як його обійти і ліквідувати. Він намагався сісти якнайдалі від нас, щоб не чути всього цього хаосу", — згадав Руні.