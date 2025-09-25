Англія

Захисник узгодив умови нового контракту з "канонірами".

Захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба узгодив умови нового контракту з "канонірами", повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, угода з 24-річним футболістом буде підписана найближчими днями. Переговори розпочалися ще в травні, паралельно з чим мадридським Реалом активно цікавився Салібою.

Саліба приєднався до Арсенала в 2019 році, перейшовши з Сен-Етьєна. У поточному сезоні він провів п’ять матчів на клубному рівні, відзначившись однією результативною передачею. Ринкова вартість гравця, за даними Transfermarkt, становить 80 мільйонів євро.

Цей крок стане важливим для стабільності оборони Арсенала, особливо на тлі інтересу з боку Реала, і підкреслює довіру клубу до захисника.

Раніше повідомлялося, що Арсенал контактував із представниками Їлдиза.