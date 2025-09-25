Англія

У Лондоні зацікавлені в яскравому юнаку.

Туринський Ювентус свого часу влітку 2022 року відмінно спрацював на трансферному ринку, підписавши на той момент нападника молодіжної команди мюнхенської Баварії Кенана Їлдиза в якості вільного агента.

Після цього нині вже 20-річний виконавець зростав у професійному сенсі настільки швидко, що зараз "зебри" можуть розраховувати на вагомий прибуток від його ймовірного продажу.

Юве оцінює футболіста в майже 100 млн євро за чотири роки до завершення контракту.

І, наприклад, лондонський Арсенал ці запити не відлякують, оскільки ЗМІ повідомляють, що "каноніри" нещодавно мали розмову з представниками гравця.

Цікаво, що цього літа до офісу туринців уже надходила пропозиція з Лондона — від Челсі, але італійці не захотіли відпускати ключового футболіста.

І були праві — у дев’яти матчах на старті сезону на рахунку Їлдиза п’ять голів та шість асистів.