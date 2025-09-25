Англія

За попередніми даними, договір про співпрацю з талантом розраховано на три роки.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання першого професійного контракту з лівим вінгером Ріо Нгумоа.

Ріо Нгумоа: чому обрав Ліверпуль замість Челсі та які в нього перспективи

За даними видання The Athletic, договір про співпрацю з 17-річним англійцем нігерійського походження розраховано до кінця червня 2028 року. Гравець приєднався до "червоних" у вересні 2024-го, залишивши академію Челсі.

Нгумоа дебютував за Ліверпуль у січні 2025 року. У серпні Ріо відкрив лік своїм голам за клуб, принісши йому звитягу над Ньюкасл Юнайтед у матчі другого туру АПЛ-2025/26.

A first professional contract with @LFC for Rio Ngumoha = more moments of magic like this one 💫 pic.twitter.com/uSv55ypcYH — Premier League (@premierleague) September 25, 2025

Нагадаємо, талановитий фланговий нападник потрапив до заявки "червоних" на основний етап поточної кампанії Ліги чемпіонів і вже провів перший свій поєдинок у найстатуснішому єврокубку.