Англія

Ліверпуль дає молодому форварду шанс виправитися на полі.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував інцидент із вилученням форварда Юго Екітіке, зазначивши, що футболіст не отримав штрафу.

"Якщо під дисципліною мається на увазі те, що я з ним поговорив, то так, це можна назвати дисципліною, але я так не думаю. Дисципліна означає штраф, а його він не отримав.

Те, що він зробив, було не дуже розумно, але він сам одразу визнав помилку. Він відразу вибачився перед командою. Він молодий, і гравці будь-якого віку помиляються. Це те, що сталося, і в нашому клубі дозволяється помилятися без штрафів", — додав тренер.

Слот також підкреслив особисті якості Екітіке: "Він чудова людина. Якщо запитати всіх членів персоналу про трьох найтепліших і найввічливіших людей, я думаю, він увійде до топ-3 у кожного. Навіть якщо ні, він має право на помилку".

Менеджер зазначив, що вилучення не сильно завадило команді у вівторок, але може вплинути на наступний матч. "Позитив у тому, що Федеріко К’єза зараз проявляє себе, тому для нього це шанс опинитися на лаві і, можливо, отримати ігровий час, поки Юго відсутній", — сказав Слот.

"Червоні" придбали Екітіке у франкфуртського Айнтрахта в липні 2025 року за 95 млн євро, контракт з Юго розраховано на шість років. На рахунку центрфорварда п'ять голів і один асист у восьми матчах нового для нього клубу.