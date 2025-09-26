Ліверпуль дає молодому форварду шанс виправитися на полі.
Юго Екітіке, Getty Images
26 вересня 2025, 14:31
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував інцидент із вилученням форварда Юго Екітіке, зазначивши, що футболіст не отримав штрафу.
"Якщо під дисципліною мається на увазі те, що я з ним поговорив, то так, це можна назвати дисципліною, але я так не думаю. Дисципліна означає штраф, а його він не отримав.
Те, що він зробив, було не дуже розумно, але він сам одразу визнав помилку. Він відразу вибачився перед командою. Він молодий, і гравці будь-якого віку помиляються. Це те, що сталося, і в нашому клубі дозволяється помилятися без штрафів", — додав тренер.
Слот також підкреслив особисті якості Екітіке: "Він чудова людина. Якщо запитати всіх членів персоналу про трьох найтепліших і найввічливіших людей, я думаю, він увійде до топ-3 у кожного. Навіть якщо ні, він має право на помилку".
Менеджер зазначив, що вилучення не сильно завадило команді у вівторок, але може вплинути на наступний матч. "Позитив у тому, що Федеріко К’єза зараз проявляє себе, тому для нього це шанс опинитися на лаві і, можливо, отримати ігровий час, поки Юго відсутній", — сказав Слот.
"Червоні" придбали Екітіке у франкфуртського Айнтрахта в липні 2025 року за 95 млн євро, контракт з Юго розраховано на шість років. На рахунку центрфорварда п'ять голів і один асист у восьми матчах нового для нього клубу.