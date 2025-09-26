Англія

Молодий захисник отримав серйозну травму під час дебютного матчу.

Захисник Ліверпуля Джованні Леоні пропустить близько року через розрив передньої хрестоподібної зв’язки, повідомив головний тренер Арне Слот.

18-річний футболіст отримав травму під час дебютного матчу за Ліверпуль у третьому раунді Кубка Карабао проти Саутгемптона у вівторок. Ліоні приєднався до клубу в серпні з Парми за 26 мільйонів фунтів плюс додаткові бонуси.

"Він зараз у складному стані, бо розірвав "хрести", а це означає, що він пропустить рік", — зазначив Слот. "Бути настільки молодим, переїхати в нову країну і так добре відіграти в дебюті — важко знайти позитиви.

Немає нічого хорошого в такій травмі, але спробуєш знайти позитив у тому, що він ще дуже молодий і попереду у нього багато років після відновлення від цієї тяжкої травми".

Через травму Леоні Слот залишився з трьома центральними захисниками — Вірджіл ван Дейк, Ібраїма Конате та Джо Гомес. Ліверпуль вже включив нападника Федеріко К’єзу до складу для Ліги чемпіонів замість Леоні.