Відчутна втрата для атакувальної ланки Челсі.

Атакувальний півзахисник Коул Палмер не зіграє щонайменше в наступних трьох матчах Челсі через травму паху.

Головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска повідомив, що 23-річний англієць імовірніше за все уникнув необхідності хірургічного втручання, але залишився поза грою принаймні до завершення жовтневої паузи на поєдинки національних команд.

"Ми вирішили трохи поберегти Коула, щоб не погіршити ситуацію з травмою. Вирішили дати йому відпочити протягом наступних двох-трьох тижнів, щоб подивитися, чи зможе він відновитися на 100% і бути повністю готовим після міжнародної перерви.

Не думаю, що йому потрібна операція, справа тільки в тому, щоб упоратися з болем у паху. З огляду на кількість матчів, це те, що може ставатися, саму тому ми й намагаємося бути трохи консервативнішими з ним.

Із Коулом ми краща команда, але нам також потрібно грати й без нього. Ми знайдемо рішення й точно не збираємося грати вдесятьох", — цитує Мареску видання The Athletic.

Нагадаємо, Палмера замінили вже на 21-й хвилині виїзного поєдинку з Манчестер Юнайтед у п'ятому турі АПЛ-2025/26.

На рахунку плеймейкера два гола в чотирьох протистояннях "синіх" у сезоні-2025/26. Завтра, 27 вересня, лондонці прийматимуть Брайтон у чемпіонаті Англії, а у вівторок, 30-го, — Бенфіку в Лізі чемпіонів. У суботу, 4 жовтня, у Лондоні гостюватиме Ліверпуль, тоді як 18-го підопічні Марески на виїзді протистоятимуть Ноттінгем Форест (обидва — АПЛ).