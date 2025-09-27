Англія

Лондонський клуб шукає нового тренера.

Лондонський Вест Гем звільнив Грема Поттера з посади головного тренера команди. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Результати та виступи за другу половину минулого сезону та початок сезону 2025/26 не виправдали очікувань, і Рада директорів вважає, що необхідні зміни, щоб якнайшвидше покращити позиції команди у Прем'єр-лізі.

Клуб може підтвердити, що помічник тренера Бруно Сальтор, тренери першої команди Біллі Рід та Нарцис Пелах, головний тренер воротарів Каспер Анкергрен та тренер воротарів Лінус Кандолін також негайно покинули клуб.

Рада директорів хотіла б подякувати Грему та його тренерському штабу за їхню старанну роботу під час роботи з командою та побажати їм усіляких успіхів у майбутньому", — йдеться в заяві Вест Гем Юнайтед.

Зазначимо, що Вест Гем в стартових п'яти турах АПЛ зазнав чотирьох поразок та здобув лише одну перемогу.