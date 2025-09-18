Після невдач Поттера у клубі розглядають варіанти нового головного тренера.
Славен Білич, getty images
18 вересня 2025, 15:35
У Вест Гемі розглядають можливість змін у тренерському штабі після невдалого старту сезону. Під загрозою опинився Грем Поттер, який очолює клуб із літа.
Після чотирьох турів АПЛ команда набрала лише три очки, а також вилетіла з Кубка англійської ліги, поступившись Вулвергемптону з рахунком 2:3.
Менеджмент лондонського клубу активно аналізує альтернативи. Серед потенційних наступників Поттера — Френк Лемпард, а також Славен Білич, добре знайомий вболівальникам клубу.
Хорватський фахівець уже працював у Вест Гемі з 2015 до 2017 року. Після цього тренував збірну Хорватії, Бешикташ, Аль-Іттіхад, Аль-Фатех, а також мав досвід роботи в англійських Вест Бромвічі та Вотфорді, і китайському Бейцзін Гоань.
Наступний матч Вест Гема запланований на 20 вересня — команда прийматиме Кристал Пелас.