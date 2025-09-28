Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 вересня 2025 року.

У матчі 6-го туру АПЛ Брентфорд на своєму полі переміг Манчестер Юнайтед — 3:1.

Героєм стартових хвилин став Ігор Тьяго, який оформив дубль уже до 20-ї хвилини. Юнайтед відповів голом Беньяміна Шешко — для словенця він став дебютним у футболці "червоних дияволів".

Після перерви гості мали шанс зрівняти рахунок, але Бруну Фернандеш не реалізував пенальті — голкіпер Брентфорда Куївін Келлегер парирував удар. А у компенсований час на авансцену вийшов українець Єгор Ярмолюк, який відзначився своїм першим асистом у складі "бджіл". Його передача допомогла Матіасу Єнсену поставити крапку в грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брентфорд — Манчестер Юнайтед в рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Тьяго, 8, 20, Єнсен, 90+6 — Шешко, 26

На 76-й хвилині Фернандеш не реалізував пенальті (сейв Келлегера)

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, ван ден Берг, Гікі (Генрі, 75) — Гендерсон (Оньєка, 81), Ярмолюк — Уаттара (Льюїс-Поттер, 75), Дамсгор (Янельт, 81), Шаде — Тьяго (Єнсен, 90)

Манчестер Юнайтед: Баїндир — де Лігт, Магвайр (Йоро, 66), Шоу (Маунт, 81) — Дало, Угарте (Мейну, 66), Фернандеш, Доргу (Зіркзе, 85) — Мбемо, Кунья — Шешко

Попередження: Коллінз, Шаде — Фернандеш, Доргу