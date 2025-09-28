Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та лондонський Арсенал.

Ньюкасл та лондонський Арсенал зіграють у шостому турі англійської Прем'єр-ліги на Сент-Джеймс Парк.

Едді Гау, після нічиєї проти Борнмута (0:0), залучив до стартового складу Гімараеса та Жоелінтона в центрі поля, тоді як Гордон гратиме ліворуч в атаці.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти Манчестер Сіті (1:1), використав із перших хвилин Москеру в центрі оборони, тоді як Езе гратиме в центрі поля, а Сака повернеться на правий фланг атаки.

Ньюкасл: Поуп — Лівраменто, Тіав, Ботман, Берн — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон — Мерфі, Вольтемаде, Гордон.

Запасні: Рамсдейл, Тріпп’єр, Ласеллс, Барнс, Крафт, Осула, Еланга, Віллок, Майлі.



Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Габріел, Калафіорі — Езе, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Троссар.