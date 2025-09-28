Англія

Форма К’єзи дозволяє йому знову претендувати на місце в збірній Італії.

Федеріко К’єза поступово повертає собі статус важливого гравця Ліверпуля. У поєдинку проти Крістал Пелас він забив другий м’яч у поточному сезоні АПЛ, хоча цього разу його гол не врятував команду від поразки (1:2). Та попри результат, для італійця цей удар став підтвердженням, що він знову готовий до серйозної конкуренції.

Минулого сезону К’єза майже не грав через проблеми з фізичною формою. У чемпіонаті Англії він провів лише 104 хвилини в шести матчах, а загалом завершив рік із двома голами та двома асистами в 14 поєдинках. Це породило чутки про можливе повернення в Серію А.

Проте сам футболіст влітку заявив, що прагне повністю відновитися до старту передсезонної підготовки Ліверпуля. Йому це вдалося: вже зараз він повторив торішню результативність, оформивши два голи та дві гольові передачі в шести матчах. При цьому обидва м’ячі забиті саме в АПЛ, що лише підкреслює його готовність боротися на рівні найсильнішої ліги світу.

Наступним етапом для італійця стане Ліга чемпіонів. К’єза був включений до заявки Ліверпуля на єврокубок, замінивши травмованого Джованні Леоні. Саме тут він матиме шанс закріпити свій прогрес.

Ще одна мета — повернення до збірної Італії. Головний тренер збірної Дженнаро Гаттузо вже планував викликати його на вересневі матчі проти Естонії та Ізраїлю, але тоді вирішив дати гравцю час набрати форму. Тепер, після двох асистів і гола в останніх матчах, К’єза цілком заслуговує на шанс знову одягнути синю футболку — вперше після Євро-2024.