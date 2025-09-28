Англія

Шана Поттеру за таке прощання.

Англійський фахівець Грем Поттер висловився після звільнення з посади головного тренера лондонського Вест Гема. Його слова наводить ESPN.

"Я неймовірно розчарований тим, що покидаю Вест Гем, особливо тим фактом, що не зміг досягти того, чого ми хотіли досягти на початку нашого шляху у Східному Лондоні. Однак я повністю визнаю, що досі результати були недостатньо добрими.

Насамперед, дякую раді директорів за надану мені можливість керувати командою протягом останніх восьми місяців. Для мене було честю та привілеєм керувати таким історичним клубом, який так цінує футбольні традиції та пристрасть до гри.

Я хотів би подякувати всім співробітникам клубу, які прийняли мене так тепло, гравцям та їхній постійній роботі протягом мого перебування в клубі, а також вболівальникам, які надали мені величезну підтримку на цьому, часом непростому шляху.

Я бажаю клубу лише удачі у майбутньому. Дякую і до побачення", – заявив Поттер.