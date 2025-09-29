Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 28 вересня 2025 року.
Арсенал здолав Ньюкасл в 6-му турі АПЛ завдяки двом голам на останніх хвилинах.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Арсенал в рамках 6-го туру АПЛ.
Ньюкасл — Арсенал 1:2
Голи: Вольтемаде, 34 — Меріно, 84, Габріел, 90+6
Ньюкасл: Поуп — Лівраменто (Ласеллс, 77), Тіав, Ботман, Берн — Гімараес, Тоналі, Жоелінтон (Барнс, 90+4) — Мерфі (Тріпп'єр, 67), Вольтемаде (Еланга, 67), Гордон (Осула, 66).
Арсенал: Рая — Тімбер, Москера (Саліба, 46), Габріел, Калафіорі (Меріно, 70) — Езе, Субіменді, Райс (Меріно, 84) — Сака (Мартінеллі, 70), Йокерес, Троссар (Льюїс-Скеллі, 88).
Попередження: Жоелінтон, Берн — Калафіорі
Раніше свій коментар по грі проти Ньюкаслу дав головний тренер "канонирів" Мікель Артера.