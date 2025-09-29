Італійський тренер спокійно сприймає спад своєї команди.
Енцо Мареска, getty images
29 вересня 2025, 17:50
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про поточну ігрову форму своєї команди. Його слова наводить BBC.
"Нам потрібно зберігати позитивний настрій, бо, по-перше, це потрібно гравцям. По-друге, я вважаю, що немає причин для негативу.
Мені показали статистику: за останні шість місяців ми програли п'ять матчів, у чотирьох з яких гравцеві Челсі було показано червону картку.
Звісно, нам подобається перемагати, але жодного тиску немає. Єдиний тиск полягає в тому, що будучи футболістом чи тренером у Челсі, треба постійно перемагати – у цьому немає сумнівів. Але реальність така, що з різних причин, чи це травми чи червоні картки, ми програли п'ять матчів за шість місяців. Думаю, що це непоганий результат", – сказав Мареска.