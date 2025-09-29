Англія

Італійський тренер спокійно сприймає спад своєї команди.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про поточну ігрову форму своєї команди. Його слова наводить BBC.

"Нам потрібно зберігати позитивний настрій, бо, по-перше, це потрібно гравцям. По-друге, я вважаю, що немає причин для негативу.

Мені показали статистику: за останні шість місяців ми програли п'ять матчів, у чотирьох з яких гравцеві Челсі було показано червону картку.

Звісно, ​​нам подобається перемагати, але жодного тиску немає. Єдиний тиск полягає в тому, що будучи футболістом чи тренером у Челсі, треба постійно перемагати – у цьому немає сумнівів. Але реальність така, що з різних причин, чи це травми чи червоні картки, ми програли п'ять матчів за шість місяців. Думаю, що це непоганий результат", – сказав Мареска.