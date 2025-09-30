Англія

Нідерландський півзахисник пояснив, чому вирішив залишити Сан-Сіро і приєднатися до команди Пепа Гвардіоли.

Нідерландський півзахисник Тіджані Рейндерс прокоментував свій літній трансфер із Мілана до Манчестер Сіті, підкресливши, що це стало важливим кроком у розвитку його кар’єри.

"Якщо подивитися на останні кілька років співпраці цих двох клубів, я думаю, що це крок уперед з усіх точок зору", – заявив Рейндерс в інтерв’ю MilanNews.

Гравець зазначив, що хоча у нього залишилася прихильність до Мілана, домінування та ресурси Сіті зробили трансфер неможливим для відмови.

За повідомленнями, перехід обійшовся Манчестер Сіті близько 70 мільйонів євро, тоді як два роки тому Мілан придбав Рейндерса за 20 мільйонів, отримавши значний прибуток.

Зараз Рейндерс вже став ключовим гравцем стартового складу Сіті, швидко адаптувавшись до стилю гри команди Пепа Гвардіоли.