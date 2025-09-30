Англія

Захисник повертається до тренувань із командою.

Тайрелл Маласія повернувся до основного складу Манчестер Юнайтед. Захисник знову розпочне тренування з основною командою манкуніанців, повідомляє The Athletic.

Клуб намагався продати 26-річного захисника влітку, але не зміг знайти покупця. З липня Маласія тренувався окремо від команди й міг приїжджати на базу МЮ лише о 17:00.

Маласія не грав із травня після виступів за ПСВ на правах оренди.

